Киберспорт

Количество геймеров в России больше всего выросло в Ингушетии

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За первые пять месяцев прошлого года количество геймеров больше всего выросло в Республике Ингушетия (на 38%), а число покупок игр — в Санкт-Петербурге (в четыре раза). К таким выводам пришли аналитики ЮMoney и проекта «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Как пандемия повлияла на интерес россиян к играм — в материале «ФедералПресс».

«Игровая индустрия — одна из самых быстрорастущих отраслей в мире, и пандемия еще больше ускорила ее рост. Сейчас Россия переживает настоящий бум спроса на компьютерные игры. За первые пять месяцев прошлого года количество геймеров больше всего выросло в Республике Ингушетия (на 38%), а число покупок игр — в Санкт-Петербурге (в четыре раза)», — рассказал генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев.

По его словам, при этом единовременные траты стали заметно выше: число покупок выросло всего на 12%, тогда как оборот магазинов увеличился в 1,9 раза.

«В среднем один чек составлял 583 рубля. С января по май каждый геймер делал в среднем 5,7 покупок — рост составил 23%. Девять из десяти геймеров в последние три года оплачивали покупки с экрана компьютера, остальные — с телефона», — добавил Глазачев.

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