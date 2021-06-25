Количество геймеров в России больше всего выросло в Ингушетии

«Игровая индустрия — одна из самых быстрорастущих отраслей в мире, и пандемия еще больше ускорила ее рост. Сейчас Россия переживает настоящий бум спроса на компьютерные игры. За первые пять месяцев прошлого года количество геймеров больше всего выросло в Республике Ингушетия (на 38%), а число покупок игр — в Санкт-Петербурге (в четыре раза)», — рассказал генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев.

По его словам, при этом единовременные траты стали заметно выше: число покупок выросло всего на 12%, тогда как оборот магазинов увеличился в 1,9 раза.

«В среднем один чек составлял 583 рубля. С января по май каждый геймер делал в среднем 5,7 покупок — рост составил 23%. Девять из десяти геймеров в последние три года оплачивали покупки с экрана компьютера, остальные — с телефона», — добавил Глазачев.