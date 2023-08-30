Коллектив ингушской филармонии готовится к своему юбилею

Праздничный концерт, посвященный юбилею, состоится 15 сентября в Магасе, на площади Алания. Гостей мероприятия ждут выступления лучших мастеров искусств Ингушетии, а также приглашенных артистов из соседних регионов.

Как рассказал собеседник, директор филармонии Айна Алиева обсудила с руководителями творческих коллективов, ведущими солистами и звукорежиссерами подготовку к концерту. Детально обсудили режиссуру и концепцию сюжетно-образного решения юбилейной программы, выбор вокальных и хореографических композиций.