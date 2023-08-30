Юбилей

Коллектив ингушской филармонии готовится к своему юбилею

0

Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева готовится к празднованию своего 30-летия, сообщила пресс-служба учреждения.

Праздничный концерт, посвященный юбилею, состоится 15 сентября в Магасе, на площади Алания. Гостей мероприятия ждут выступления лучших мастеров искусств Ингушетии, а также приглашенных артистов из соседних регионов.

Как рассказал собеседник, директор филармонии Айна Алиева обсудила с руководителями творческих коллективов, ведущими солистами и звукорежиссерами подготовку к концерту. Детально обсудили режиссуру и концепцию сюжетно-образного решения юбилейной программы, выбор вокальных и хореографических композиций.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Воспитанникам ДК села Плиево Ингушетии рассказали об опасности наркотиков
В Сунженском районе Ингушетии проверили готовность школ к угрозам террористического характера
В Ингушетии около школы нашли тело мужчины
Ингушские дети знакомятся с кухней народов мира
Скрывшегося после ДТП водителя ищут в Ингушетии
Мастерская «Истинг» Дома народного творчества Ингушетии приглашает новых учениц
В Ингушетии проверяют крупные предприятия на законность потребления электроэнергии
Голуби у пруда в Ингушетии погибли из-за теплового стресса в жару
В Назрановском районе Ингушетии прошла церемония вручения VIII премии «Лучший ученик года»
В заброшенном МКД в Ингушетии нашли труп мужчины
Ингушский единоросс Юсуп Богатырев принял участие в акции «Собери ребенка в школу»

Главное

Яндекс.Метрика

 