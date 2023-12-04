Команда «Гамурзиево» стала обладателем Кубка Ингушетии по футболу

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, в финале гамурзиевцы обыграли команду «Барт» из сельского поселения Новый Редант Малгобекского района со счетом 2:0 на поле стадиона школы-лицея Назрани.

«Сюрпризов в финале Кубка Ингушетии не случилось, при этом сам матч получился напряжённым, и победа триумфаторам текущего сезона далась не так легко. Гамурзиевцы владели заметным территориальным преимуществом, однако они не конвертировали перевес в создание опасных моментов. Новоредантцы ожидаемо построили игру на контратаках и некоторые вылазки в исполнении «Барта» на чужую половину поля таили в себе перспективу, но радостью для команды не закончились», — отметили спортивные комментаторы.

Молодой футболист Аслан Аушев открыл счет в игре. Вскоре футболисты из АО Гмурзиевский Назрани закрепили свое лидерство еще одним забитым голом. На этот раз отличился Илез Газдиев.