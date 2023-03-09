Профилактика наркомании

Коммолодёжи Ингушетии назвал победителей онлайн-конкурса «Лайф по-трезвому»

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В рамках проекта «Лайф по-трезвому» Коммолодёжи Ингушетии провёл онлайн-конкурс на лучшие публикации, направленные против наркомании под названием «Правильный выбор».

Как сообщили в молодёжном ведомстве региона, участникам дали задание подготовить публикации, рассказывающие о пагубном влиянии наркомании. В мероприятиях приняли участие 50 человек. Каждая работа рассматривалась экспертным жюри в контексте изложения темы негативного проявления наркомании в молодёжной среде.

Организаторы конкурса назвали трёх победителей и наградили их ценными призами и сертификатами. Лучшими стали Хучиев Инал, Озиева Марем, Евкуров Шамиль.

 

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