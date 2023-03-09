Коммолодёжи Ингушетии назвал победителей онлайн-конкурса «Лайф по-трезвому»
В рамках проекта «Лайф по-трезвому» Коммолодёжи Ингушетии провёл онлайн-конкурс на лучшие публикации, направленные против наркомании под названием «Правильный выбор».
Как сообщили в молодёжном ведомстве региона, участникам дали задание подготовить публикации, рассказывающие о пагубном влиянии наркомании. В мероприятиях приняли участие 50 человек. Каждая работа рассматривалась экспертным жюри в контексте изложения темы негативного проявления наркомании в молодёжной среде.
Организаторы конкурса назвали трёх победителей и наградили их ценными призами и сертификатами. Лучшими стали Хучиев Инал, Озиева Марем, Евкуров Шамиль.