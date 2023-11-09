Композитор Александр Чередниченко работает над спектаклем «Маугли» для Ингушского ТЮЗа
Уроженец города воинской славы Малгобека композитор Александр Чередниченко работает над спектаклем в стихах и прозе «Маугли» для Ингушского театра юного зрителя.
Как сообщил газете «Ингушетия» композитор, спектакль ставится по сценарию Эдуарда Пашнева режиссёром-постановщиком Лейлой Хадзиевой, художественным руководителем ТЮЗа.
«Этот спектакль для Ингушского ТЮЗа уже пятый. Ранее написал музыку для спектаклей «Ничего не бойся, Зураб», «Крысиный бунт», «Говорящий кувшин» и «Скупой рыцарь», — рассказал Александр Чередниченко.