СВО

Контракт с Минобороны России в 2023 году заключил 791 житель Ингушетии 

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При задаче 688 контракт с Минобороны России в 2023 году заключил 791 человек из республики, отметил Махмуд-Али Калиматов, выступая в Народном собрании республики, информировали «Ингушетию» в пресс-службе Главы и правительства региона.

Подводя итоги года, руководитель субъекта отдельно остановился на теме специальной военной операции, сообщив, что бойцам из республики отправлено более 500 тонн материальной помощи.

«Что меня особенно впечатляет, так это наши люди — настоящие патриоты России, смелые, отважные, доблестные защитники Отечества. Уроженцы Ингушетии, участвующие в СВО, отмечены наивысшими наградами и званиями», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что звание Героя России получили три представителя региона — Султан Хашагульгов, Мустафа Боков и Адам Хамхоев (последние два — посмертно). Также 53 человека удостоены ордена Мужества, 48 — медали «За отвагу», 17 — медали Жукова, 13 — медали Суворова, 6 — медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени с мечами» «За военные заслуги».

«Они — наша гордость, сила, неисчерпаемый моральный капитал, пример для каждого жителя республики и нашей великой родины — России», — добавил Глава Ингушетии.

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