Координационный центр мусульман СКФО призвал ООН остановить геноцид жителей Палестины

В обращении говорится, что в последние дни мир столкнулся с беспрецедентными атаками Израиля на мирных граждан Палестины, с попытками тотального уничтожения жителей сектора Газы, бомбардировками больниц и школ, перекрытием подачи электричества и питьевой воды. За несколько дней убито более 3 тыс. и ранено свыше 10 тыс. человек. Каждую минуту продолжают погибать дети, женщины и старики. Все эти действия Израиля представляют собой государственный терроризм и геноцид.

«Мы, муфтии Северного Кавказа, призываем ООН остановить геноцид и принять все необходимые меры по реализации соответствующей резолюции Организации Объединенных Наций о «Мирном урегулировании вопроса о Палестине» и завершения процесса создания палестинского государства. В случае отсутствия должной реакции ООН мусульмане всего мира будут вынуждены вмешаться в этот процесс. Уверены, что такое вмешательство будет иметь вынужденный и жесткий характер», — подчеркивается в призыве.

Духовные лица уверены, что основной причиной данного конфликта является длительный застой в процессе ближневосточного урегулирования и деструктивные действия США и ряда так называемых западных стран, которые постоянно, необоснованно и даже преступно блокируют этот процесс.

«В современном мире не может допускаться безнаказанное убийство мирного населения в угоду корыстным интересам лидеров некоторых западных стран. Лидеры этих государств, по сути, стали соучастниками террористических актов против гражданского населения, на их руках — кровь детей и других мирных граждан», — считают авторы обращения.

«Мы также выражаем полную солидарность с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который обозначил принципиальную позицию в пользу возобновления политического процесса с целью выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, которое предусматривало бы создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», — добавили в Координационном центре мусульман СКФО.