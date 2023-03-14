Красные дипломы получили 12 выпускников гуманитарно-технического колледжа Ингушского госуниверситета

Дипломы о среднем профессиональном образовании получили 86 выпускников, 12 из них — с отличием.

Директор колледжа Исмаил Албогачиев поздравил выпускников с успешным завершением учебы и пожелал им достижения новых целей в жизни. Новоиспеченные специалисты поблагодарили своих преподавателей и отметили, что будут с теплотой вспоминать время, проведённое в учебном заведении.