Купленные в долг вещи перепродала жительница Ингушетии

Обратившаяся в полицию хозяйка магазина, расположенного на рынке «Дары природы» Карабулака, сообщила, что два года назад неизвестная женщина, злоупотребив ее доверием, взяла в долг зимние куртки, платья, обувь. Ни денег, ни товара до сих пор пострадавшая не получила.

Сотрудники ОМВД России по Карабулаку нашли «покупательницу», которая призналась, что продала вещи на рынке в Назрани, а вырученные деньги потратила.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).