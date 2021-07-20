Курбан-Байрам

Курбан-Байрам обращает верующих к истокам и ценностям ислама — Путин

0
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ид аль-Адха — Курбан-Байрам.

«Этот древний праздник, корни которого уходят в глубь веков, обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим», — отметил Путин в своем поздравлении.

По его словам, «эти высокие гуманистические, нравственные идеалы, лежащие в основе всех мировых религий, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе и сохранению культурного многообразия, самобытных традиций нашего народа».

Президент пожелал мусульманам России здоровья, счастья и добра.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Полпред Чайка поздравил мусульман Северного Кавказа с праздником Курбан-Байрам
В Ингушетии загорелась кровля частного дома, никто не пострадал
В Ингушетии число умерших с Covid-19 возросло до 205 человек
Глава правительства Ингушетии Владимир Сластенин поздравил мусульман с праздником Ид аль-Адха
«Единая Россия» предложила конкретные меры по стабилизации стоимости «борщевого» набора
В текущем году в Ингушетии введено в строй 37 тыс. квадратных метров жилья
Калиматов поздравил мусульман с праздником Ид аль-Адха — ГIурба
Ингушетия получит 500 млн руб. на укрепление стабильности регионального бюджета
Ингушские газовики за полгода взыскали с абонентов более 120 млн руб. долгов
Республиканский конкурс СМИ на межнациональную тематику стартовал в Ингушетии
Новые водопроводы, линии электропередачи и ФОК появятся в двух селах Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 