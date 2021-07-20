«Этот древний праздник, корни которого уходят в глубь веков, обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим», — отметил Путин в своем поздравлении.

По его словам, «эти высокие гуманистические, нравственные идеалы, лежащие в основе всех мировых религий, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе и сохранению культурного многообразия, самобытных традиций нашего народа».

Президент пожелал мусульманам России здоровья, счастья и добра.