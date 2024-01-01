Лавинная опасность прогнозируется в горах Ингушетии 

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что причинами схода снежной лавины являются: длительный снегопад, интенсивное таяние снега, землетрясение, взрывы и другие виды деятельности людей, вызывающие сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды.

Жителей и гостей региона призывают, выходя в горы, тщательно выбирать маршрут, обходить известные опасные склоны.

Телефон доверия ГУ МЧС по республике: 8 (8734) 55-99-99.