Прогноз

Лавинная опасность прогнозируется в горах Ингушетии 

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В горах республики выше 1,5 тыс. метров 2-4 января текущего года прогнозируется лавинная опасность, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МЧС по региону.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что причинами схода снежной лавины являются: длительный снегопад, интенсивное таяние снега, землетрясение, взрывы и другие виды деятельности людей, вызывающие сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды.

Жителей и гостей региона призывают, выходя в горы, тщательно выбирать маршрут, обходить известные опасные склоны.

Телефон доверия ГУ МЧС по республике: 8 (8734) 55-99-99.

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