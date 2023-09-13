Льготники Ингушетии имеют возможность выбрать способ получения социальных услуг до 1 октября

Отделение Социального фонда России по Ингушетии предоставляет получателям ежемесячной денежной выплаты набор социальных услуг.

Как сообщили в социальном ведомстве, при этом гражданин может выбрать — получать их в натуральной форме или в рублях.

Отмечается, что право на получение комплекса социальных услуг имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и члены их семей; лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осаждённого Севастополя»; инвалиды любой группы и дети-инвалиды; бывшие узники фашизма; пострадавшие от радиации.

Стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 2023 года составляет 1469,74 руб. в месяц, в том числе: лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент — 1132,03 руб.); путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент — 175,12 руб.); бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент — 162,59 руб.).

Ежегодно федеральные льготники имеют право изменить форму получения набора социальных услуг. Для этого нужно до 1 октября подать соответствующее заявление на портале Госуслуг либо лично в клиентской службе СФР или МФЦ.

Указанный в заявлении вариант набора социальных услуг начинает действовать с 1 января следующего года. Если раньше заявление уже подавалось, новое заявление не требуется — набор будет предоставляться в выбранной форме до тех пор, пока человек не поменяет решение.