Лучшие чтецы Корана съедутся на первый Всероссийский конкурс в Ингушетию

«Финальный этап первого конкурса состоится 29 мая в столичном отеле «Артис-Плаза», а 31 мая для жителей и гостей республики организатор проведет викторину, где будет разыграна путёвка на малых Хадж — Умру. Предусмотрено денежное вознаграждение», — сказал собеседник издания.

По его словам, ожидается приезд известного в Москве имама Асхата Гиматдинова и шейха Ширзаде из Объединенных Арабских Эмиратов

31 мая все желающие, религиозные деятели смогут принять участие в мероприятии, которое начнется в 13 часов.

Конкурс с призовым фондом более 1 млн. рублей проводится благотворительным фондом «Вошал» при информационной поддержке министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики.

29 мая в зал конкурса допускаются только участники и жюри, а для зрителей организаторы проведут прямой эфир мероприятия на сайте «quran. fondvoshal. ru».

Желающим посетить конкурс необходимо пройти аккредитацию https://quran. fondvoshal. ru/smi.