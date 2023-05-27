Конкурс

Лучшие чтецы Корана съедутся на первый Всероссийский конкурс в Ингушетию

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В Магасе с 29 по 31 мая пройдёт Всероссийский конкурс чтецов Корана, посвященный памяти первого муфтия республики Суламбека Евлоева, сообщили газете «Ингушетия» в благотворительном фонде «Вошал».

«Финальный этап первого конкурса состоится 29 мая в столичном отеле «Артис-Плаза», а 31 мая для жителей и гостей республики организатор проведет викторину, где будет разыграна путёвка на малых Хадж — Умру. Предусмотрено денежное вознаграждение», — сказал собеседник издания.

По его словам, ожидается приезд известного в Москве имама Асхата Гиматдинова и шейха Ширзаде из Объединенных Арабских Эмиратов

31 мая все желающие, религиозные деятели смогут принять участие в мероприятии, которое начнется в 13 часов.

Конкурс с призовым фондом более 1 млн. рублей проводится благотворительным фондом «Вошал» при информационной поддержке министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики.

29 мая в зал конкурса допускаются только участники и жюри, а для зрителей организаторы проведут прямой эфир мероприятия на сайте «quran. fondvoshal. ru».

Желающим посетить конкурс необходимо пройти аккредитацию https://quran. fondvoshal. ru/smi.

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