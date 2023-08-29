Лучшим фильмом фестиваля уличного кино зрители Ингушетии считают работу Виталия Дудника

Зрителям представили семь фильмов, которые стали финалистами конкурсной программы в этом году. Это «Как с Максимом неприятность случилась», «Слезы капали в фо-бо», «Облако Грига», «Обычная свадьба», «Дорога в облака», «Наташина мечта», «Экстрасенс».

Как отметил собеседник, каждый из представленных фильмов был по-своему интересен, поэтому перед зрителями, которые должны были с помощью фонариков от телефонов выбрать лучшую кинокартину, встал непростой выбор.

В итоге на площадке фестиваля в Назрани первое место присудили фильму режиссера Виталия Дудника «Как с Максимом неприятность случилась», второе место — работе режиссера Ирины Ходюш «Обычная свадьба», на третьем месте — фильм режиссера Дарьи Гароники «Наташина мечта».

По словам представителя Минкультуры, 10-й Фестиваль уличного кино проходит более чем в тысяче городов России и продлится до конца сентября. Впервые в истории мероприятия победителя конкурса будут выбирать не только зрители, голосующие светом фонариков за понравившийся фильм, но и профессиональное жюри. Команда фильма, который получит максимальное количество зрительских голосов и наивысшую оценку индустриального жюри, получит 1 миллион рублей.