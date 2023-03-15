Лжебеженка из Ингушетии попала под следствие за мошенничество на 12 млн руб.

«По версии полиции, злоумышленница в 2018 году предоставила в министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики поддельные документы о том, что является вынужденным переселенцем из Чечни», — сказал представитель пресс-службы.

По его данным, на основании этого женщине 1962 года рождения был выдан жилищный сертификат на сумму более 12 млн рублей, который она впоследствии обналичила, распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению.

Пенсионерке вменяют ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество).