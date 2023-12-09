Власть

Махмуд-Али Калиматов отметил высокий уровень доверия россиян к Владимиру Путину

0
Встреча Президента России Владимира Путина с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым

Руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил высокий уровень доверия россиян к главе государства Владимиру Путину.

«Подавляющее большинство граждан России совершенно здраво осознают, что соразмерной Владимиру Путину фигуры на политической арене сегодня нет. Данные ВЦИОМ это тоже подтверждают — 78,3% человек при опросе заявили, что доверяют Владимиру Путину», — написал руководитель субъекта в своем-Телеграм-канале.

По его словам, Президент находится в центре ожиданий населения, он для них является ключевой политической фигурой и уже по этой причине, в силу своей центральности и безальтернативности, пользуется беспрецедентно высоким уровнем поддержки населения.

«Вчера, по запросу общества и по личной просьбе Героя России Андрея Жоги Владимир Путин дал свое согласие на участие в президентских выборах 2024 года», — подчеркнул Махмуд-Али Калимматов.

Напомним, 8 декабря Владимир Путин официально объявил о своем участии в очередных выборах Президента России. Ранее Совет Федерации объявил, что президентские выборы пройдут 17 марта 2024 года.

Председатель ЦИК страны Элла Панфилова, в свою очередь, сообщила, что выборы станут трехдневными.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии выявлено хищение электроэнергии на 15,5 млн рублей
На Мемориале памяти и славы в Ингушетии чествовали героев Отечества
На ВДНХ Глава Ингушетии рассказал журналистам о реализуемых в регионе проектах
Глава Ингушетии поздравил жителей региона с Днем героев Отечества
Ингушетия и «Ред Софт» будут сотрудничать в IT-сфере
В Ингушетии создадут 800 новых рабочих мест в 2024 году
Полицейские в Ингушетии подбросили наркотики жителю региона
Подполковнику Султану Хашагульгову из Ингушетии Владимир Путин вручил Звезду Героя России
Юный вокалист из Ингушетии стал лауреатом всероссийского фестиваля в КБР
В селе Южное Ингушетии откроют новый ФАП в начале 2024 года
В Ингушетии загорелась кровля частного дома

Главное

Яндекс.Метрика

 