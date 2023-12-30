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Махмуд-Али Калиматов поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина

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Махмуд-Али Калиматов поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост Президента России, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства республики.

«Региональное отделение партии «Единая Россия» организовало сбор подписей за выдвижение Владимира Путина. В этой работе им активно помогают наши волонтеры. Сегодня один из волонтеров пришел ко мне в кабинет, и я с большим удовольствием поставил свою подпись», — отметил руководитель субъекта.

Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что для него и жителей Ингушетии глава государства безусловный авторитет.

«У нас к нему огромное доверие и уважение как к успешному политику, эффективному лидеру. Благодаря ему наша страна вернула себе позиции сильного государства, заставляющего считаться со своими интересами. И свое стабильное будущее мы, в первую очередь, связываем с нашим нынешним Президентом Владимиром Путиным. Мы за нашего Президента, мы за стабильное будущее нашей родины России», — добавил Глава.

Напомним, что в субъекте региональное отделение партии «Единая Россия» открыло два пункта сбора подписей: в торговом центре «Алиф-Молл» в Назрани и в новом корпусе бизнес-отеля «Артис Плаза» в Магасе.

По данным предвыборного штаба Владимира Путина, на сегодняшний день в его поддержку уже собрано более 500 тыс. подписей.

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