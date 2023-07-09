Махмуд-Али Калиматов поздравил работников и ветеранов почтовой связи с профессиональным праздником

В своем обращении он отметил, что на протяжении многих лет в Ингушетии совместно с «Почтой России» осуществляются модернизация, строительство самых современных зданий и помещений почтовой связи. Во многих населенных пунктах республики открываются современные, комфортные отделения «Почты России», которые соответствуют лучшим стандартам обслуживания клиентов.

«Сегодня в почтовых отделениях связи Республики Ингушетия работают ответственные, внимательные люди, профессионалы своего дела, которые добросовестно трудятся на благо родной республики. Учитывая современные тенденции, они идут в ногу со временем, осваивают новейшие виды услуг связи, повышают свой профессиональный уровень», — подчеркнул Глава.

Калиматов поблагодарил почтовиков за очень важный и необходимый труд, за преданное и ответственное отношение к делу.

«Пусть дело, которому вы служите, вдохновляет вас, приносит вам радость, достаток и новые профессиональные достижения. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых трудовых успехов на благо родной Ингушетии», — добавил руководитель субъекта.

Напомним, ежегодно во второе воскресенье июля отмечается День российской почты. Праздник был установлен указом Президента России от 16 мая 1994 года. Поводом для его учреждения стало 300-летие создания первой российской внутренней почтовой линии между Москвой и Архангельском, основанной по указу Петра I.