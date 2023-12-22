Махмуд-Али Калиматов вручил премию «Команда Путина» 9 жителям Ингушетии

«Это — общественники, учителя, врачи, деятели культуры, журналисты и спортсмены. Каждый из них участвует в проектах по поддержке участников СВО, собирает средства на помощь фронту, поддерживает бойцов и семьи мобилизованных, работает с инвалидами, спасает человеческие жизни, помогает другим в самых сложных ситуациях», — отметил Глава региона.

По его словам, несмотря на преграды и сложности, они выбрали своей миссией — помощь людям.

«Сейчас, в период непростого времени, они не боятся высказывать свою гражданскую позицию, проявляют свои лучшие качества и верность нашей великой Родине», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Среди награжденных руководитель поискового отряда «Малгобек» Беслан Дзейтов, заслуженный врач республики Фатима Барханоева, заместитель директора центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот» Магомед Муружев, председатель Ингушской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Хава Колоева, корреспондент ГТРК «Ингушетия» Зарема Оздоева, преподавателя Ингушского госуниверситета, мастера спорта по армрестлингу Хамид Чумаков, композитор Александра Чередниченко.

Все они оказывают посильную помощь участникам СВО, мобилизованным и их семьям, помогают жителям ДНР и ЛНР.