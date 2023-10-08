Малгобеку Ингушетии 16 лет назад присвоили почетное звание «Город воинской славы»

«Это не просто звание, но и память о великих событиях, которые определили судьбу нашей страны. Город Малгобек заслужил это звание своим героическим прошлым», — отметил руководитель субъекта.

Он подчеркнул, что это дань памяти всем погибшим защитникам города.

«Героизм и мужество в ходе Малгобекской оборонительной операции проявили не только солдаты, среди которых было немало ингушей, но и местные жители, защищавшие родную землю. Пусть это высокое звание будет заветом и ориентиром нынешним и будущим поколениям беречь нашу великую страну», — добавил Глава.

Махмуд-Али Калиматов пожелал Малгобеку дальнейшего развития и процветания, жителям региона счастья, здоровья, мира и благополучия.

Напомним, 8 октября 2007 года Президентом России Владимиром Путиным был подписан указ о присвоении Малгобеку почетного звания «Город воинской славы».

Это заслуженная дань памяти защитникам города, покрывших себя неувядаемой славой. Героизм и мужество в ходе Малгобекской оборонительной операции проявили не только солдаты, но и местное ополчение, а также партизанские отряды, которые защищали родную землю.

Именно под Малгобеком закончилось наступление фашистов на Кавказе, здесь они были остановлены и разгромлены. С сентября 1942 года город 14 раз переходил «из рук в руки», но все же выстоял и в январе 1943 года был полностью освобожден от оккупации.

9 июня 2022 года в зале Славы Центрального музея ВОВ в Москве Малгобеку был вручен символический меч Победы.

«Очень приятно быть в числе тех, кто увезет в свой город, свою республику такой ценный подарок», — сказал тогда Махмуд-Али Калиматов.