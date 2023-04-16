Малоимущие семьи отдаленных сел Ингушетии получили 1200 продуктовых наборов
Благотворительный фонд «Вошал» при поддержке заместителя гендиректора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг» Заурбека Джамбулатова передали 1200 продуктовых наборов малоимущим семьям отдаленных населенных пунктов региона и Пригородного района, сообщил газете «Ингушетия» директор фонда Али Шадиев.
«Сегодня при поддержке Заурбека Джамбулатова мы подготовили 1200 продуктовых наборов для малоимущих семей отдалённых населенных пунктов региона и Пригородного района. В набор вошли мука, сахар, крупы, масло, чай, сладости и макароны», — сказал Али Шадиев.
По его словам, благотворительная акция приурочена к священному для мусульман месяцу поста Рамадан.
На данный момент в Ингушетии в преддверии мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Мархаш) проходит акция «Мехка сагIа», планируется охватить более 3 тыс. многодетных семей, инвалидов, детей, оставшимся без попечения родителей, одиноких пожилых людей.
Средства на оказание помощи накануне Ураза-Байрама выделены из Национального фонда развития Ингушетии.