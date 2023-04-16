Благотворительность

Малоимущие семьи отдаленных сел Ингушетии получили 1200 продуктовых наборов

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Благотворительный фонд «Вошал» при поддержке заместителя гендиректора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг» Заурбека Джамбулатова передали 1200 продуктовых наборов малоимущим семьям отдаленных населенных пунктов региона и Пригородного района, сообщил газете «Ингушетия» директор фонда Али Шадиев.

«Сегодня при поддержке Заурбека Джамбулатова мы подготовили 1200 продуктовых наборов для малоимущих семей отдалённых населенных пунктов региона и Пригородного района. В набор вошли мука, сахар, крупы, масло, чай, сладости и макароны», — сказал Али Шадиев.

По его словам, благотворительная акция приурочена к священному для мусульман месяцу поста Рамадан.

На данный момент в Ингушетии в преддверии мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Мархаш) проходит акция «Мехка сагIа», планируется охватить более 3 тыс. многодетных семей, инвалидов, детей, оставшимся без попечения родителей, одиноких пожилых людей.

Средства на оказание помощи накануне Ураза-Байрама выделены из Национального фонда развития Ингушетии.

 

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