Здоровье

Медики Ингушетии отправятся в Запорожскую область для диспансеризации населения

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Ингушетия отправит в город Молочанск Запорожской области бригаду из 6 медицинских работников для оказания первичной медпомощи населению, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

«Среди добровольцев — терапевт, педиатр, УЗИ-специалист, стоматолог и медсестры. Врачи будут проводить диагностику в двух передвижных медицинских комплексах. Для этого все они взяли отпуск за свой счет», — сообщила руководитель Минздрава республики Зарема Антошкиева.

По ее словам, мобильные комплексы позволят жителям подшефного района получить качественную медицинскую помощь, пройти диагностику, сдать анализы, получить консультацию специалистов.

«Командировка для врачей назначена на месяц, согласно уже данным их обследований будем решать, что делать дальше», — подчеркнула министр.

Отмечается, что также ингушские врачи оценят состояние медицины на освобожденных территориях и окажут методическую поддержку местным докторам.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что важнейшая миссия на освобожденных территориях — медицинская помощь мирному населению.

Напомним, 18 августа Ингушетия направила в город Молочанск свой первый гуманитарный груз — строительные материалы, а затем школьные принадлежности и игрушки для детей.

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