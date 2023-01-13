Социальные услуги

Медработники уже в феврале начнут получать новую социальную выплату

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Медицинские работники в феврале получат новую ежемесячную социальную выплату за январь текущего года, рассказал газете «Ингушетия» представитель Социального фонда России.

По его словам, данная выплата полагается врачам и медсестрам районных и участковых больниц, а также работающим в скорой помощи. Размер выплаты зависит от категории медицинских работников и вида медицинской организации и составит, соответственно, от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей.

Для осуществления выплат медицинские учреждения должны передать в СФР реестр специалистов, имеющих право на данную поддержку. Затем этот реестр необходимо будет обновлять каждый месяц.

Как отметил собеседник, медработникам самим не нужно ничего предпринимать для того, чтобы получать новую выплату — денежные средства поступят в течение семи рабочих дней после того, как медучреждение представит в фонд указанный перечень работников.

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