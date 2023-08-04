Мемориальный комплекс «Г1оазота кашамаш» в Ингушетии реконструируют к годовщине трагедии осени 1992 года

«В настоящее время здесь идет демонтаж старой ограды, облицовочного камня и брусчатки. Благоустройство «Г1оазот кашамаш», как и всех остальных кладбищ республики, стало возможным благодаря договоренности Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с основателем благотворительного фонда «Сафмар» Микаилом Гуцериевым», — сказано в пресс-релизе.

Ранее руководитель субъекта вместе с представителями фонда несколько раз посещал мемориальный комплекс.

«После нескольких обходов мемориального кладбища стало понятно, что частичным ремонтом ситуацию не спасти. Предстоит много работы по полной реконструкции объекта. Для ингушей это сакральное место, к которому мы относимся с особым почтением. Здесь похоронены невинные жертвы событий осени 1992 года. Сюда часто приходят люди, чтобы помянуть их и прочитать молитву по усопшим. Поэтому к проводимым здесь работам предъявляются высокие требования, все должно быть сделано в лучшем виде», — заявил Калиматов.

Площадь объекта составляет 1900 квадратных метров, еще 220 отведено для уличной площадки. По словам строителей, работы на объекте много, после демонтажа ограды и плитки начнут выравнивать грунт, который местами просел. Это означает, что ранее подготовка грунта была сделана некачественно. Кроме того, при укладке плитки не использовался цемент, ее клали прямо на песок. Цементная смесь выполняет функцию гидроизолятора и потом, в процессе эксплуатации, она держит грунт. В данном случае эта строительная технология была нарушена. В результате, дождевые воды просачивались под грунт, и это стало причиной его сдвигов. Кроме того, зимние перепады температуры тоже отрицательно влияют на подмокший грунт.

В рамках масштабной реконструкции также обновят все хозяйственные помещения, молельную комнату, беседки и памятники. Во дворе уложат новую брусчатку, установят новые ворота, повесят цифровое табло с информацией о трагических событиях осени 1992-го года. Работы планируют завершить до конца текущего года.

Напомним, что всего в 2023 году на средства благотворительного фонда «Сафмар» благоустроят 40 кладбищ по всей Ингушетии: 33 — мусульманских и 7 — христианских.