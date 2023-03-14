Выставка

Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает на выставку «Крым — частичка России»

0

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка «Крым — частичка России», сообщил представитель учреждения.

К 9-й годовщине этого исторического события сотрудники музея предоставили посетителям возможность ознакомиться с различными фотоматериалами и документами, которые свидетельствуют о неразрывной исторической связи Крыма с Россией.

Посетить выставку можно до 17 марта.

Напомним, 18 марта 2014 года Республика Крым по воле большинства ее жителей вошла в состав России.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Правоохранители Ингушетии изъяли у двух иностранцев 110 граммов героина
В четырех населенных пунктах Ингушетии отключат свет из-за ремонтных работ
В Ингушетии на повышение системной надежности энергообъектов направят 3 млн руб.
В Сунже Ингушетии проведут ярмарку выходного дня
Красные дипломы получили 12 выпускников гуманитарно-технического колледжа Ингушского госуниверситета
В Ингушетии состоится межрегиональный конкурс юных концертмейстеров «Сфорцандо»
Музей ИЗО Ингушетии получил в дар портрет Тамары Яндиевой
Прокуратура в Ингушетии добилась восстановления прав ребенка-инвалида на получение пенсии
В Сунженском районе Ингушетии выпустили фазанов в естественную среду обитания
Запланировано порядка 100 мероприятий к 253-летию единения Ингушетии с Россией
В Ингушетии производство скота и птицы на убой увеличилось почти на 46%

Главное

Яндекс.Метрика

 