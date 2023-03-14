К 9-й годовщине этого исторического события сотрудники музея предоставили посетителям возможность ознакомиться с различными фотоматериалами и документами, которые свидетельствуют о неразрывной исторической связи Крыма с Россией.

Посетить выставку можно до 17 марта.

Напомним, 18 марта 2014 года Республика Крым по воле большинства ее жителей вошла в состав России.