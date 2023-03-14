Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает на выставку «Крым — частичка России»
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка «Крым — частичка России», сообщил представитель учреждения.
К 9-й годовщине этого исторического события сотрудники музея предоставили посетителям возможность ознакомиться с различными фотоматериалами и документами, которые свидетельствуют о неразрывной исторической связи Крыма с Россией.
Посетить выставку можно до 17 марта.
Напомним, 18 марта 2014 года Республика Крым по воле большинства ее жителей вошла в состав России.