Мемориальный комплекс жертвам репрессий в Ингушетии оснастили новым оборудованием

«В рамках мероприятия приобретено музейное оборудование и технические средства для экспозиционно-выставочной работы, уставной деятельности и обеспечения сохранности и хранения музейных предметов, то есть речь идет о фондовом оборудовании. Отчеты и акты о проделанной работе направлены в Министерство культуры России», — рассказала руководитель республиканского ведомства на рабочей встрече с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым в Магасе.

Более того, в этом году оказана господдержка лучшим работникам сельских учреждений культуры и лучшему учреждению культуры села. В текущем году субсидии на эти цели были выделены Джейрахскому муниципальному району на поддержку Дома культуры с. п. Джейрах на общую сумму 252,6 тыс. рублей.

Напомним, Мемориальный комплекс жертвам репрессий основан в 1997 году. Его открытие 23 февраля посвятили важнейшим событиям в истории ингушского народа. «Девять башен» воздвигнуты в память о жертвах репрессий и депортации народов.

Автор проекта — народный художник РФ Мурад Полонкоев. В 2002 году он был удостоен за этот проект «Золотой медали» Академии художеств России. МКЖР — памятник архитектуры, внесенный в реестр Академии художеств РФ, а также с 2002 года — в каталог «Памятники и памятные знаки жертвам репрессий на территории бывшего СССР» музея и общественного центра имени академика А. Сахарова.