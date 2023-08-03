Прием граждан

Мэр Карабулака Ингушетии провел очередной прием граждан

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Исполняющий обязанности главы города Карабулак Ахмед Дидигов провёл плановый приём граждан по личным вопросам.

К градоначальнику, сообщила его пресс-служба, со своими проблемами напрямую обратились 11 человек. По 3 вопроса касались трудоустройства, благоустройства придомовых территорий и улучшения жилищных условий, 2 заявителя просили оказать материальную помощь.

Мэр, внимательно выслушал всех граждан, по мере необходимости к рассмотрению вопросов подключал курирующих в администрации муниципалитета различные направления заместителей и начальников.

Отмечается, что ряд вопросов удалось решить на месте, другие носят долговременный характер. По поступившим обращениям ответственным лицам были даны поручения, все они взяты на контроль.

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