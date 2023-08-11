Муниципалитет

Мэр Карабулака Ингушетии проверил качество проведенных работ на улице Орджоникидзе

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Исполняющий обязанности Главы города Карабулак Ахмед Дидигов побывал с инспекцией на улице Орджоникидзе.

Как сообщили в муниципалитете, на личном приёме граждан один из жителей этой улицы пожаловался градоначальнику на испорченную дорогу при прокладке газопровода.

Мэр города провел оперативное совещание по данному вопросу с участием представителей организации, которая проводила указанные работы. Подрядчик заверил, что в короткие сроки дорожное полотно будет восстановлено.

Отмечается, что Ахмед Дидигов в сопровождении подчинённых выехал на улицу Орджоникидзе, пообщался с местными жителями, проверил качество проведённых работ. Состояние проезжей части дороги в настоящее время стало даже лучше, теперь проехать на автотранспорте или просто пройти пешком стало удобнее.

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