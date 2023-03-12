Мэр Назрани проверил ход работ по капремонту улицы Центральная
Мэр Назрани Урусхан Евлоев проверил ход работ по капремонту улицы Центральная, который ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», сообщили «Ингушетии» в администрации муниципалитета.
«Территория улицы протяженностью 2,25 км уже в скором времени будет полностью отремонтирована с опережением сроков», — отметил в беседе с главой администрации города представитель подрядной организации «СКАД-М».
Градоначальник напомнил, что улица Центральная — важнейшая дорожная артерия микрорайона, чаще называемого в народе «за каналом».
«Здесь расположены школа, детский сад, поликлиника и другие объекты социальной инфраструктуры. Укладка дорожного покрытия была остро необходимой, и жители, безусловно, нуждались в этом. Благодаря нацпроекту такая возможность сегодня у города есть. Работы ведутся качественно, с соблюдением необходимых технологий», — подчеркнул Евлоев.
По проекту планируется устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия, установка бордюрного камня, обустройство тротуара и освещения.