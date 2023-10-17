Мэр Назрани Урусхан Евлоев оказал финансовую помощь приюту для бездомных животных
Мэр Назрани Урусхан Евлоев оказал помощь частной организации Loving Home, помогающей бездомным животным.
«Так как сегодня мы решили сосредоточить свое внимание на помощи, то я не смог в этот раз обделить и тех, кто помогает самым беззащитным существам, проживающим на территории республики — животным. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Награда полагается за доброе отношение ко всему живому» (Бухари)», — поделился с газетой «Ингушетия» глава города.
По словам градоначальника об энтузиасте Фатиме Сакаловой он слышит не впервые, часто видит в социальных сетях отчеты об ее деятельности. Урусхан Евлоев отметил бескорыстие женщины, с которым она подходит к богоугодному делу. Приюту была оказана финансовая помощь.
«Я уверен, что это только начало нашего плодотворного сотрудничества, так как у нас в городе много бродячих животных, и я как глава администрации муниципалитета заинтересован в том, чтобы кто-то заботился о них, помогал по мере своей возможности», — подчеркнул Урусхан Евлоев.