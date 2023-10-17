Мэр Назрани Урусхан Евлоев оказал финансовую помощь приюту для бездомных животных

«Так как сегодня мы решили сосредоточить свое внимание на помощи, то я не смог в этот раз обделить и тех, кто помогает самым беззащитным существам, проживающим на территории республики — животным. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Награда полагается за доброе отношение ко всему живому» (Бухари)», — поделился с газетой «Ингушетия» глава города.

По словам градоначальника об энтузиасте Фатиме Сакаловой он слышит не впервые, часто видит в социальных сетях отчеты об ее деятельности. Урусхан Евлоев отметил бескорыстие женщины, с которым она подходит к богоугодному делу. Приюту была оказана финансовая помощь.

«Я уверен, что это только начало нашего плодотворного сотрудничества, так как у нас в городе много бродячих животных, и я как глава администрации муниципалитета заинтересован в том, чтобы кто-то заботился о них, помогал по мере своей возможности», — подчеркнул Урусхан Евлоев.