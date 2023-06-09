Муниципалитет

Мэр столицы провел совещание с руководителями структурных подразделений

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Зайт Орцханов со специалистами муниципалитета обсудил вопросы благоустройства городской территории, сообщает Телеграм-канал городской администрации.

Отмечается, что на совещании обсудили состояние зеленых насаждений, проведение мероприятий по очистке территории от мусора и других загрязнений. Также выработаны конкретные планы по улучшению состояния городской территории, включая регулярный покос травы, уборку мусора и обслуживание зеленых насаждений.

«Ежедневно и неустанно мы должны проводить обход по городу, выявлять и устранять проблемные участки. Ставлю важным вопрос тесного взаимодействия структурных подразделений администрации, усиления работы в части приема и обращения граждан», — сказал Орцханов, подводя итоги совещания.

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