Мэр столицы провел совещание с руководителями структурных подразделений

Отмечается, что на совещании обсудили состояние зеленых насаждений, проведение мероприятий по очистке территории от мусора и других загрязнений. Также выработаны конкретные планы по улучшению состояния городской территории, включая регулярный покос травы, уборку мусора и обслуживание зеленых насаждений.

«Ежедневно и неустанно мы должны проводить обход по городу, выявлять и устранять проблемные участки. Ставлю важным вопрос тесного взаимодействия структурных подразделений администрации, усиления работы в части приема и обращения граждан», — сказал Орцханов, подводя итоги совещания.