Меры господдержки оказали влияние на развитие АПК Ингушетии - Банк России

Также одной из магистральных тем в нем стала ситуация на рынках труда субъектов федерации, отметили в региональном отделении Банка России по Ингушетии.

Сообщается, что Минсельхоз Ингушетии в 2023 году направил 115 млн рублей на грантовую поддержку около 150 фермеров. Это позволило расширить площадь сельхозугодий и увеличить объемы производства сельхозпродукции. В республике завершена уборка зерновых культур, продолжается сбор урожая овощей. В текущем году картофеля планируется собрать на 15% больше, чем годом ранее.

В регионе выращивают не только овощи — на одном из предприятий в качестве эксперимента 400 гектаров земли отвели под посадку масличного льна. Опыт оказался успешным, аграрии ждут высокий урожай этой ценной сельскохозяйственной культуры. Из масличного льна получают дешевый растительный белок, который используется в качестве добавки в корм для крупного рогатого скота.

В докладе отмечается, что в 2023 году в стране наблюдалось увеличение спроса на труд, особенно в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности. Работодатели в разных субъектах разрабатывают собственные программы для решения проблемы кадрового дефицита. Так, представители Центра занятости Самарской области провели ярмарки вакансий среди студентов и выпускников вузов и средних специальных учебных учреждений Ингушетии. Молодежи республики предложили трудоустройство в различных сферах: образование, здравоохранение, IT, рабочие профессии.

Некоторые предприятия в стране, как и в Ингушетии, сообщили о привлечении иностранной рабочей силы. Так, для выполнения госзаказа региональная фабрика по пошиву обуви привлекла мастеров из Средней Азии.

«Региональная экономика» — это аналитический доклад об экономической ситуации в субъектах страны, в том числе в СКФО. Документ содержит официальные данные, основанные на региональной статистике, опросе предприятий и мнениях экспертов.