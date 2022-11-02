МФЦ

МФЦ Ингушетии запустил Telegram-канал и создал аккаунт во «ВКонтакте»

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Министерство промышленности и цифрового развития Ингушетии сообщило о том, что теперь жители региона могут узнавать новости отделов МФЦ «Мои документы» из мессенджера в Telegram и на официальной странице социальной сети «ВКонтакте».

Актуальная информация об услугах, сервисах и работе отделов МФЦ республики будет оперативно размещаться в Telegram-канале центра и на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что в Telegram-канале создана удобная навигация, благодаря которой, нажав на хештег с названием рубрики, можно получить подборку всех материалов, размещенных по данной тематике. Чтобы подписаться на Telegram-канал и страницу «ВК» МФЦ, необходимо просто перейти по ссылкам: Телеграм-канал — https://t. me/mfcingushetia, «ВКонтакте» — https://vk. com/club212804737.

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