МФЦ Ингушетии запустил Telegram-канал и создал аккаунт во «ВКонтакте»

Актуальная информация об услугах, сервисах и работе отделов МФЦ республики будет оперативно размещаться в Telegram-канале центра и на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что в Telegram-канале создана удобная навигация, благодаря которой, нажав на хештег с названием рубрики, можно получить подборку всех материалов, размещенных по данной тематике. Чтобы подписаться на Telegram-канал и страницу «ВК» МФЦ, необходимо просто перейти по ссылкам: Телеграм-канал — https://t. me/mfcingushetia, «ВКонтакте» — https://vk. com/club212804737.