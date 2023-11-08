Минэкономразвития Ингушетии проводит семинары для предпринимателей

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минэкономразвития, в ходе мероприятий обсуждались вопросы касаемо снижения налоговой нагрузки на бизнес, особенностей внедрения инвестиционного стандарта в республике, сдачи статистической отчетности бизнесом и так далее.

Организаторами выступили Министерство экономического развития Ингушетии совместно с облисполкомом регионального отделения партии «Единая Россия».

Отмечается, что следующий семинар для представителей бизнес-сообщества региона состоится уже завтра, 9 ноября, в ДК сельского поселения Экажево Назрановского района.