Семинар

Минэкономразвития Ингушетии проводит семинары для предпринимателей

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В Магасе и Карабулаке состоялись семинары для предпринимателей на тему «Актуальные вопросы мер поддержки бизнеса».

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минэкономразвития, в ходе мероприятий обсуждались вопросы касаемо снижения налоговой нагрузки на бизнес, особенностей внедрения инвестиционного стандарта в республике, сдачи статистической отчетности бизнесом и так далее.

Организаторами выступили Министерство экономического развития Ингушетии совместно с облисполкомом регионального отделения партии «Единая Россия».

Отмечается, что следующий семинар для представителей бизнес-сообщества региона состоится уже завтра, 9 ноября, в ДК сельского поселения Экажево Назрановского района.

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