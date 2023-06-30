Министр просвещения России и Глава Ингушетии открыли новый детсад в регионе

Дошкольное учреждение построено в рамках национального проекта «Демография», оно рассчитано на 220 воспитанников.

Как отметил собеседник, в новом детском саду созданы все необходимые условия для полноценного физического и интеллектуального развития детей, подготовлены спальные комнаты, игровые помещения, актовый, музыкальный, спортивный залы, пищеблок, игровые площадки.

«Республика Ингушетия в целом динамично развивается. В регионе 1 сентября откроется 15 новых школ, девять детских садов. Благодаря вовлеченности главы республики налажена сплоченная работа с подрядчиками. Мы будем и дальше оказывать методическую и инфраструктурную поддержку», — сказал Кравцов.

Калиматов в ходе церемонии заявил, что власти региона стараются обеспечить каждое муниципальное образование необходимым количеством социальных учреждений.

«В этом прекрасном детском саду ребята научатся писать, читать, общаться, дружить, познавать мир. Спасибо вам за то внимание, которое уделяется Министерством просвещения нашей системе образования», — отметил Калиматов.

После открытия состоялась церемония награждения педагогов и воспитателей Ингушетии ведомственными наградами министерства просвещения России.