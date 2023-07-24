Вакцинация

Министр здравоохранения Ингушетии ответила на вопросы блогеров республики

0

И. о. министра здравоохранения Ингушетии Зарема Антошкиева встретилась с общественными деятелями, блогерами республики и главными врачами для обсуждения важного и злободневного мероприятия — детской вакцинации, которая так активно обсуждается в социальных сетях.
 

Как сообщили в Минздраве региона, блогеры подняли тему целесообразности и необходимости проведения массовой вакцинации среди ингушского населения, спросили о ситуации с детскими инфекциями в республике на сегодняшний день.

В свою очередь, министр здравоохранения ответила на все интересующие вопросы блогеров и подчеркнула, что снижение уровня коллективного иммунитета ведет к осложнению эпидемиологической обстановки по полиомиелиту в Ингушетии.

Напомним, с 17 по 30 июля этого года в республике проводится третий тур вакцинации детей против полиомиелита

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Иномарка снесла дорожных знак после столкновения с ВАЗ в Ингушетии
В Ингушетии растет потребительская активность
В лесах Ингушетии начал действовать особый противопожарный режим
Вопросы взаимодействия с муниципалитетами обсудили в министерстве имущественных отношений Ингушетии
Постпредство Ингушетии провело Межнациональный шахматный турнир в Москве
В Магасе этнограф увлек детей старинными народными играми
Региональный центр «Мой Бизнес» проводит встречи с предпринимателями Ингушетии
Охотоведы Ингушетии приступили к заготовке кормов для лесных кормушек
В МКЖР Ингушетии проходит выставка, посвященная полному Георгиевскому кавалеру Ахмеду Мальсагову
Более 3 млн рублей социальных выплат за 11 лет незаконно получила жительница Ингушетии
В распространении экстремистских материалов в соцсетях подозревается жительница Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 