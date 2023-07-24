Министр здравоохранения Ингушетии ответила на вопросы блогеров республики
И. о. министра здравоохранения Ингушетии Зарема Антошкиева встретилась с общественными деятелями, блогерами республики и главными врачами для обсуждения важного и злободневного мероприятия — детской вакцинации, которая так активно обсуждается в социальных сетях.
Как сообщили в Минздраве региона, блогеры подняли тему целесообразности и необходимости проведения массовой вакцинации среди ингушского населения, спросили о ситуации с детскими инфекциями в республике на сегодняшний день.
В свою очередь, министр здравоохранения ответила на все интересующие вопросы блогеров и подчеркнула, что снижение уровня коллективного иммунитета ведет к осложнению эпидемиологической обстановки по полиомиелиту в Ингушетии.
Напомним, с 17 по 30 июля этого года в республике проводится третий тур вакцинации детей против полиомиелита