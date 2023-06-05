Миннац Ингушетии приглашает принять участие в массовом восхождении на Столовую гору

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Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации приглашает всех желающих принять участие в массовом восхождении на Столовую гору (Мят-Лоам), которое пройдет 24 июня текущего года.

Как сообщили в ведомстве, в рамках восхождения у подножия Столовой горы будет организовано питание (национальная кухня), а также культурная программа для участников праздника.

Сбор — 24 июня в 6 часов утра на территории нового автовокзала города Назрани. Выезд в 6:30 мск. Все участники мероприятия будут доставлены к месту проведения акции и обратно на автобусах.

Отмечается, что желающим принять участие в восхождении необходимо до 22 июня 2023 года предоставить свои паспортные данные, Ф. И. О., контактный телефон, связавшись по номеру в WhatsApp: +7(938)-808-35-35. Контактное лицо — Элберд Зангиев.

Напомним, участникам акции при себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации.

 

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