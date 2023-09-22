Экология

Минприроды Ингушетии ведет борьбу с незаконными рубками леса

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По поручению руководителя Минприроды Саварбека Холохоева для более эффективной борьбы с преступлениями в лесной отрасли создана межведомственная рабочая группа, сообщила пресс-служба экологического ведомства.

Отмечается, что в ходе федерального государственного контроля, совместно с правоохранительными органами, было выявлено 27 нарушений, включая незаконную вырубку лесных насаждений, нарушение пожарной безопасности и незаконный оборот древесины. Главными нарушителями являлись арендаторы лесных участков.

«Все материалы с указанием ущерба лесному фонду были направлены в МВД по республике и прокуратуру. Руководитель лесничества, допустивший халатность в охране лесного фонда, освобожден от должности. Также расторгнуты договоры аренды 6 лесных участков», — поделился собеседник издания.

«Противодействие незаконной рубке является приоритетным направлением работы министерства на сегодняшний день. Мероприятия по проверке состояния лесного фонда и противодействию лесонарушениям будут продолжены до конца года. Также ведется работа по усилению охраны лесов и патрулированию с помощью нового автотранспорта, приобретенного в августе этого года», — отметил Холохоев.

Напомним, что незаконная вырубка леса, в зависимости от размера причиненного ущерба, влечет административную или уголовную ответственность.

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