Минтруд Ингушетии проводит сбор заявок работодателей о потребности в привлечении иностранных работников в 2024 году

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В целях определения потребности в привлечении иностранных работников и формирования квоты на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности на территории региона Минтрудом Ингушетии проводится работа по сбору заявок работодателей о потребности в привлечении иностранных работников из стран с визовым режимом въезда для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ (оказания услуг) на 2024 год.

Работодателям, планирующим привлечь иностранных работников в целях осуществления трудовой деятельности, необходимо до 15 июня 2023 года подать в Минтруд Ингушетии заявку о потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ (оказания услуг) на 2024 год.

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03.12.2021 № 868н «О внесении изменений в Правила определения органами государственной власти субъекта Российской Федерации потребности в привлечении иностранных работников, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.01.2014 № 27н» заявка работодателя, заказчика работ, услуг о потребности в привлечении иностранных работников заполняется в электронном виде с использованием автоматизированного информационного комплекса «Миграционная квота» на сайте www. migrakvota. gov. ru и представляется в Минтруд Ингушетии на бумажном носителе в двух экземплярах, заверенная подписью руководителя и печатью организации, по документу, удостоверяющему личность, либо представителю организации по доверенности.

Инструкция по заполнению заявки размещена в личном кабинете на сайте АИК «Миграционная квота».

Дополнительную информацию можно получить по адресу:

Республика Ингушетия, г. Магас, ул. Новая, 11, тел.: 8 (8734) 55-20-58.

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