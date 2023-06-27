Минтруда Ингушетии сообщило о текущем состоянии программы социального контракта

0

Минтруда Ингушетии сообщило о текущем состоянии программы социального контракта в республике.

В настоящее время прием заявлений ведётся по трем направлениям — осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации. «План выполнен на 100%. Мы рады, что смогли обеспечить полную поддержку в этих сферах», — отметили в социальном ведомстве.

«Министерством труда и социального развития Ингушетии подана заявка на дополнительное финансирование. После полного выполнения мероприятия «Поиск работы» средства будут выделены региону. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить финансирование и поддержку для всех наших жителей, которые нуждаются в помощи», — рассказал представитель Минтруда.

Тем не менее, в настоящее время можно заключить социальный контракт только по одному мероприятию — «Поиск работы». Если гражданин находится в поиске работы и нуждается в поддержке, рекомендуется обратиться в центр занятости населения по месту жительства. Там окажут помощь в оформлении социального контракта и предоставят информацию о доступных вакансиях и программах поддержки трудоустройства.

«Мы понимаем, что многие из вас нуждаются в различных видах поддержки, и мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить вам необходимую помощь», — подчеркнули в Минтруда.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии в этом году откроют более 50 школ, мостов, обновленных дорог и парков
Ингушские боксеры стали призерами международного турнира в Сочи
В Ингушетии завели дело на несовершеннолетнего за попытку сбыть наркотики
В Карабулаке Ингушетии установили баннеры с фотографией победителя конкурса «Учитель года»
В Карабулаке Ингушетии ведется благоустройство улицы Фрунзе
Кубок Абхазии по дзюдо завоевал юный спортсмен из Сунженского района Ингушетии
Пожарная опасность IV класса ожидается в Малгобекском районе Ингушетии
Юные борцы из Ингушетии успешно выступили на открытом турнире в Чечне
Сенатор Белан Хамчиев оказал помощь в приобретении спортинвентаря для одной из школ Ингушетии
Из Ингушетии 225 призывников убыли к местам несения службы
В Ингушетии поголовье птицы в январе-мае текущего года увеличилось на 37%

Главное

Яндекс.Метрика

 