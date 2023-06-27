Минтруда Ингушетии сообщило о текущем состоянии программы социального контракта

В настоящее время прием заявлений ведётся по трем направлениям — осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации. «План выполнен на 100%. Мы рады, что смогли обеспечить полную поддержку в этих сферах», — отметили в социальном ведомстве.

«Министерством труда и социального развития Ингушетии подана заявка на дополнительное финансирование. После полного выполнения мероприятия «Поиск работы» средства будут выделены региону. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить финансирование и поддержку для всех наших жителей, которые нуждаются в помощи», — рассказал представитель Минтруда.

Тем не менее, в настоящее время можно заключить социальный контракт только по одному мероприятию — «Поиск работы». Если гражданин находится в поиске работы и нуждается в поддержке, рекомендуется обратиться в центр занятости населения по месту жительства. Там окажут помощь в оформлении социального контракта и предоставят информацию о доступных вакансиях и программах поддержки трудоустройства.

«Мы понимаем, что многие из вас нуждаются в различных видах поддержки, и мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить вам необходимую помощь», — подчеркнули в Минтруда.