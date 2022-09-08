Минтруда Ингушетии за 8 месяцев заключило с жителями региона около 900 соцконтрактов

«Социальный контракт — это большая помощь государства, направленная на поддержку малоимущей категории граждан. В Ингушетии вопрос с безработицей окончательно не решен, и у нас достаточно много семей, которые нуждаются в помощи такого рода. Благодаря этим мерам люди могут начать собственное дело, которое поможет им как-то стабилизировать свой доход и финансовое состояние. А для тех, кто уже является самозанятым — это дополнительная возможность развить и расширить бизнес. Реализуя эту социальную программу, мы ориентируемся на установку Президента России Владимира Путина, который подчеркнул, что работа регионов должна быть нацелена «на предоставление людям реального шанса дальнейшего трудоустройства или организации своего бизнеса», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Региональным Минтруда стопроцентное исполнение было достигнуто по таким направлениям, как ведение индивидуальной предпринимательской деятельности и личного подсобного хозяйства, а также на осуществление мероприятий по преодолению трудной жизненной ситуации.

Семья Жарайдат Боковой одна из тех, кто воспользовался социальным контрактом, чтобы завести личное подсобное хозяйство. Она получила 100 тыс. рублей и приобрела на эти деньги овец и корма для них. В дальнейшем семья планирует увеличить поголовье МРС.

По ее словам, социальный контракт — это огромное подспорье на сегодняшний день для начинающих животноводов. «Несмотря на то, что эта сумма небольшая, есть мощный толчок. Можно начать с этой суммы и продолжить развивать хозяйство», — считает Бокова.

По социальному контракту «Ведение личного подсобного хозяйства» Минтруда заключило на текущий момент более 670 контрактов.

Всего на реализацию мероприятий по социальным контрактам в 2022 году Ингушетии выделено более 220 млн рублей. Из них около 5% выделено из регионального бюджета, более 209 млн рублей поступило из федерального бюджета.

Отметим, что республика только в 2021 году вошла в число субъектов, где реализуется программа по оказанию социальной помощи на основании социальных контрактов. На сегодняшний день средняя численность граждан, охваченных такой помощью, за весь период составила 15 277 человек.

Напомним, что одним из условий заключения социального контракта является низкий доход семьи, который исчисляется из прожиточного минимума. В Ингушетии он составляет 13 тыс. 085 рублей на душу населения.