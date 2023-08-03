Благодарность

Минздрав Херсонской области поблагодарил медицинскую сестру из Ингушетии

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Минздрав Херсонской области поблагодарил медицинскую сестру Сунженской центральной районной больницы за оказанную медицинскую помощь населению.

«За неоценимый вклад, энтузиазм и добросовестный труд при оказании медицинской помощи населению Генического района Херсонской области выражается искренняя благодарность старшей медицинской сестре хирургического отделения Далиевой Заре Хусейновне, которая работает в хирургическом отделении с 30 мая 2023 года по настоящее время», — говорится в тексте послания.

Как сообщили в Минздраве Ингушетии, Далиева Зара Хусейновна окончила Целиноградское медицинское училище в 1988 году по специальности «Сестринское дело». С 1989 года работает медсестрой хирургического отделения Сунженской центральной районной больницы. За время работы проявила себя квалифицированным и грамотным специалистом своего дела.

Отмечается, что в мае 2023 года Зара Далиева изъявила добровольное желание отправиться в командировку на территорию полевого многопрофильного госпиталя, где по сей день продолжает оказывать помощь и поддержку жителям данной области.

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