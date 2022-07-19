Молодые жители СКФО смогут получить выплату в 116 тыс. рублей за переезд ради карьерных перспектив

Отмечается, что соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. В случае утверждения документа финансовая поддержка может быть оказана молодым людям до 35 лет, кто готов сменить место жительства ради карьерных перспектив. Выделенные средства покроют расходы для переезда и оплату аренды жилья на первое время.

В программе примут участие 25 регионов: Бурятия, Коми, Хакасия, Забайкальский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Амурская область, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Псковская, Сахалинская, Свердловская и Тюменская области, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Стать участником программы сможет гражданин, который стоит на учете в качестве безработного или ищущего работу, и при этом не менее года проживает в трудоизбыточных регионах. Таких как: Алтай, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Тыва и Чечня.

Подобрать вакансию можно будет самостоятельно на портале «Работа России» или с помощью карьерных консультантов региональных центров занятости. После того как кандидатура будет согласована с работодателем, необходимо будет заключить договор о содействии в трудоустройстве в другой местности.

«После переезда на новое место работы молодому человеку нужно будет прийти в местный центр занятости населения, подтвердив факт переезда, и предоставить договор о переезде и заключенный на новом месте трудовой договор, а также подать заявление на выплату, указав предпочтительный способ ее получения», — пояснили в пресс-службе Минтруда.

Перечисление средств из федерального бюджета в регионы будет осуществляться ежемесячно по факту переезда для трудоустройства граждан.