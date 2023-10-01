Мошенничество

Мошенник оформил на жительницу Ингушетии кредит, позвонив с номера «900»

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Позвонив с номера «900», дистанционный мошенник оформил на 41-летнюю жительницу сельского поселения Сурхахи Назрановского района Ингушетии кредит на сумму 90 тыс. рублей, злоупотребив ее доверием.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество).

МВД по республике предупреждает граждан, что нельзя доверять звонкам незнакомых лиц, представляющихся работниками банков, сотрудниками правоохранительных органов или специальных служб, а также предлагающих заработать в сети «Интернет».

«Не сообщайте им свои персональные данные, включая реквизиты банковских карт, не выполняйте их указания и прерывайте разговор», — призвали в ведомстве.

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