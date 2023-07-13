Мост для всех видов автотранспорта открыли в селе Экажево Ингушетии

«Мост в Назрановском районе Ингушетии открыт для автомобильного движения», — сказал предстатель ведомства.

По информации собеседника, переправу протяженностью 90 метров для всех видов транспорта построили в рамках реализации дорожного нацпроекта. Строительство одного из крупнейших сооружений началось в ноябре 2022 года.

Ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отмечал, что мост поистине долгожданный и нужный, он решит вопрос транспортного сообщения, в том числе и между столицей региона Магасом с Назранью.

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» власти региона постепенно приводят в нормативное состояние транспортные артерии. Ингушетия входит в число регионов-лидеров по реализации нацпроекта.

По данным Минавтодора, в текущем году в Ингушетии по плану должны быть обновлены десять объектов дорожной инфраструктуры общей протяженностью 28 км, несколько из них уже сданы в эксплуатацию досрочно.