Мотоциклиста-нарушителя привлекут к ответственности в Ингушетии

Полицейские задержали двухколесное транспортное средство Kawasaki, за рулем которого находился житель Магаса, отказавшийся остановиться по требованию, отмечается в релизе.

По итогам проверки в отношении молодого человека составлены административные протоколы за — управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке, отсутствие при себе документов на право управления им, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке.