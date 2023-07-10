МВД

Мотоциклиста-нарушителя привлекут к ответственности в Ингушетии

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В Насыр-Кортском административном округе города Назрани сотрудниками Госавтоинспекции задержан 28-летний мотоциклист-нарушитель, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Полицейские задержали двухколесное транспортное средство Kawasaki, за рулем которого находился житель Магаса, отказавшийся остановиться по требованию, отмечается в релизе.

По итогам проверки в отношении молодого человека составлены административные протоколы за — управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке, отсутствие при себе документов на право управления им, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке.

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