Выборы

Мовлотхан Дзаурова: «Мы верим, что у них всё получится!»

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В Ингушетии продолжаются выборы депутатов в Государственную думу и в Народное собрание республики. Люди с утра спешат отдать свой голос, чтобы заняться своими делами в выходной день. На избирательный участок номер 714 Назрановского района пришла и Мовлотхан Дзаурова.

"Мне небезразлично, кто, какая партия будет отстаивать мои интересы в Госдуме и в местном парламенте, — говорит заведующая краеведческим музеем Кантышевской школы № 1 Мовлотхан Дзаурова, — потому и пришла сегодня на выборы вместе с дочерью. Но выбор каждый делает сам. Мы в своём решении солидарны и свои голоса отдаём за ту партию, которая, надеемся, сможет выполнить свои обещания и обеспечить нам и нашему народу достойное будущее. По крайней мере, мы верим, что у них всё получится. И очень приятно, что на избирательном участке добрая и располагающая атмосфера. Призываю всех жителей прийти на избирательные участки и исполнить свой гражданский долг.

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