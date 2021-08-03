Поздравление

Муса Евлоев оправдал свой народный статус «ингушского танка» — Калиматов

0

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поблагодарил борца греко-римского стиля Мусу Евлоева за победу на Олимпиаде в Токио, отметив, что он оправдал свой народный статус «ингушского танка».

«Список олимпийских чемпионов пополнился еще одним представителем ингушского народа. Муса Евлоев достиг высшей ступени спортивной карьеры, став победителем Олимпиады в Токио. Вся страна ждала этого момента, этой победы. Республика находилась в режиме ожидания и напряжения. И я в том числе», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

Он выразил безмерную благодарность родителям Мусы Евлоева за воспитание достойного сына. Тренерам, вложившим свой труд и профессионализм и вырастившим из него настоящего бойца.

«Для ингушского народа это не просто победа, это большая гордость, а для подрастающего поколения — огромный стимул на пути реализации своих целей. Спасибо за победу!» — подчеркнул Глава республики.

Напомним, ингушский борец-классик Муса Евлоев в весовой категории до 97 кг в финальной схватке вырвал победу у олимпийского чемпиона 2016 года, трехкратного чемпиона мира, пятикратного чемпиона Европы Артура Алексаняна.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Илезов считает успех Евлоева на Олимпиаде наградой за безграничную волю к победе
Власти объяснили причину перебоев с водой в Сунженском районе Ингушетии
Ингушский краеведческий музей получил в дар альбом со старыми марками
Минкультуры Ингушетии окажет поддержку студенту Сибирского государственного института искусств Мовлатгирею Костоеву
Первый тренер Мусы Евлоева заявил, что его победе на Олимпиаде могла помешать только случайность
Олимпийское «золото» Мусы Евлоева
Олимпийский чемпион Назир Манкиев поздравил Мусу Евлоева с победой на Олимпийских играх
Борец-классик Муса Евлоев — олимпийский чемпион
ВТБ и «Ростелеком» договорились о создании цифровой платформы для подписания и хранения документов
Студенты ИнгГУ стали участниками международной летней школы «Корни дружбы наших народов — в нашей истории»
Подрядчика уличили в хищении 2,7 млн руб. при ремонте отопления в ингушской больнице

Главное

Яндекс.Метрика

 