«Список олимпийских чемпионов пополнился еще одним представителем ингушского народа. Муса Евлоев достиг высшей ступени спортивной карьеры, став победителем Олимпиады в Токио. Вся страна ждала этого момента, этой победы. Республика находилась в режиме ожидания и напряжения. И я в том числе», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

Он выразил безмерную благодарность родителям Мусы Евлоева за воспитание достойного сына. Тренерам, вложившим свой труд и профессионализм и вырастившим из него настоящего бойца.

«Для ингушского народа это не просто победа, это большая гордость, а для подрастающего поколения — огромный стимул на пути реализации своих целей. Спасибо за победу!» — подчеркнул Глава республики.

Напомним, ингушский борец-классик Муса Евлоев в весовой категории до 97 кг в финальной схватке вырвал победу у олимпийского чемпиона 2016 года, трехкратного чемпиона мира, пятикратного чемпиона Европы Артура Алексаняна.