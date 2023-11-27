Искусство

Музей ИЗО Ингушетии приглашает на лекцию «Балы и театры пушкинской эпохи»

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 29 ноября состоится искусствоведческая лекция «Балы и театры пушкинской эпохи», сообщил нашему изданию представитель учреждения.

Искусствовед музея ИЗО Ингушетии Анна Булах поможет слушателям окунуться в атмосферу светских развлечений, которые были так популярны в эпоху великого русского поэта Александра Пушкина.

«Анна Булах, будучи специалистом по искусству пушкинского времени, с большим энтузиазмом поделится своими знаниями о балах и театрах той эпохи. Вы узнаете, как проходили балы, какие костюмы и украшения носили, кто участвовал в этих мероприятиях и как они влияли на жизнь общества», — рассказал собеседник.

Как он отметил, лекция «Балы и театры пушкинской эпохи» станет отличной возможностью познакомиться с искусством и культурой того времени, узнать много нового и интересного и просто провести время в приятной атмосфере музейного пространства.

Начало мероприятия — в 12:00 мск. Действует «Пушкинская карта».

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