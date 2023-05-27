Музей ИЗО Ингушетии закрывается на капитальный ремонт

Он отметил, что подготовка к ремонтным работам, которые будут длиться несколько месяцев, уже началась. Во время ремонта коллектив продолжит работу над улучшением условий для будущих выставок и мероприятий. Ограничения не коснутся также научно-исследовательской и культурно-просветительской деятельности, все онлайн-рубрики будут выходить в привычном режиме.

«Мы даже порадуем вас новыми онлайн-проектами», — пообещал собеседник и призвал посетителей музея оставаться на сайте и в социальных сетях учреждения.